Гал Сасон разкри тайната на зодиите! След 3 дни е супер време за любов и пари

Той познава добре не само Земята, но и звездите и планетите, а астрологията за него е верен ориентир. Гал Сасон отново е човек, който често провокира разговор за бъдещето чрез осъзнаване на настоящето.

Пред bTV той приме отправено предизвикателство да определи с по една дума всеки слънчев знак.

Той започна с Овен, който определи като „Аз съм“, свързвайки го с идентичността и въпроса „кой съм аз“. За Телец обясни: „Когато знаеш кой си вече, какво имаш?“, като го свърза с притежанието, талантите и стойността.

За Близнаци посочи: „Аз мисля. Мисля, значи съществувам. Всичко е тук, в нервната система“, като ги определи като свързващ знак. За Рак каза: „Аз чувствам“, подчертавайки ролята на емоциите и майчината енергия.

За Дева обясни: „Аз служа“, като я свърза със здравето, тялото и грижата за човечеството. За Везни каза, че са в средата на зодиака и трябва да балансират началото и края, като знак за връзки и красота.

За Скорпион определи архетипа като „Аз трансформирам“, а за Стрелец – „Аз виждам“, свързано с мъдростта. За Козирог каза: „Аз използвам“, подчертавайки практичността и умението да се използва наличното.

За Водолей той заяви: „Аз знам“, като допълни, че водолеите често „знаят, че не знаят“. За Риби обясни: „Аз си представям“, като ги определи като последния и в същото време първия знак в зодиака.

Гал Сасон коментира и по-широки астрологични процеси, включително навлизането на Нептун и Сатурн в Овен, което определи като значим момент.

„Нептун е религия. Сатурн е практичност. А Овенът е нещо ново“, каза той.

Той даде и пример с технологични промени, като посочи появата на социална медия за ботове, създадена от изкуствен интелект, и я свърза с астрологичните влияния.

„24 часа след като Нептун влезе в Овен, тези ботове създават своя нова религия“, посочи той.

Сасон направи и прогноза за съвпад на Венера и Юпитер, който определи като благоприятен период.

„След 3 дни ще имаме двете най-добри планети, Юпитер и Венера“, каза той, като добави, че това е време, подходящо за любов, красота и финансови възможности.

Той коментира и влиянието на Хирон в Телец, като направи исторически паралели с цикли от около 50 години и периоди на икономически промени и инфлация.

Според него тези процеси дават възможност хората да се върнат към своите таланти и да преосмислят ценностите си.

„Какви са техните таланти и да се върнат към тях“, посъветва той.

По отношение на ретроградния Меркурий Сасон заяви, че той не е нещо страшно, а по-скоро период на забавяне, рефлексия и преразглеждане.

„Той е като да се страхуваш от съня“, каза той.

Астрологът обясни, че противоположните зодиакални знаци се срещат в центъра, който според него символизира единството.

„Когато противоположни знаци се съчетаят, те се срещат в центъра. Центърът представлява Бог“, каза Гал Сасон.

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