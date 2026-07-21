Крисия трепери над Никола Цолов. Но получи съвет

Има един хубав лаф, който се върти по забавни мемета в мрежата и той е „не те ли гледа така, зарежи го/я!“. Е, спокойно можем да го напишем и днес, над снимките на чаровната Крисия Тодорова, заснета да аплодира любимия си Никола Цолов в Белгия, по време на участието му във Формула 2 на „СПА“.

Разбира се, нашето лъвче, което почти сигурно ще яхне и Формула 1 догодина, се представи чудесно, а Крисия му трепереше през цялото време и стискаше палци. Кадърът, на който я уловиха папараци обаче, е повече от красноречив и не му трябват никакви думи.

От самолет се виждат блесналите от любов очички на Крисия и цялата любов, възхита и обожание, с които гледа красивия Никола. По време на свое телевизионно интервю преди месеци, сладката разградчанка категорично заяви пред камерите, че не може дори да си представи да бъде докосната от друг, освен от Цолов.

Потребителите в нета определено се радват на връзката им, защото са страшно сладка двойка, но и съветват чистата Криси да запази малко място в сърцето си и за самата себе си, а да не го подарява цялото на който и да било мъж, пише Клюки.бг.

„Внимавай, момиченце! Особено ако Никола отиде във Формула 1, защото тогава няма да се отърве от женски набези... Дано да е толкова читав човек като теб и да не се поддава на изкушенията, които никак няма да са малко“, коментират в нета.