Нова звездна двойка? Певица плени Никола Цолов /СНИМКА/

Има ли България нова млада звездна двойка? Лавина от коментари заля мрежата след появата на една снимка от фитнес близо до Валенсия.

С нея звездата на моторните спортове Никола Цолов и певицата Крисия се появиха на общо стори от Испания. Кадърът е заснет в Алсира, където Никола живее и тренира. На снимката се виждат отраженията на двамата във фитнес зала, очевидно по време на съвместна тренировка.

Млади са, свободни, така че няма нищо лошо! Напротив. Крисия не е обвързана, а новият пилот от Формула 2 от известно време е разделен с испанката Валерия Суарес.

Феновете не закъсняха с догадките: дали между пилота във Формула 2 и любимката на сцената не прехвърчат искри? Особено след като и двамата в момента са свободни.

Българският лъв е едва на 18 години, но вече се утвърждава като едно от най-големите имена в питлейна. Той е протеже на Фернандо Алонсо, двукратния шампион във Формула 1 с Рено, и е част от Академията на Ред Бул. С невероятен талант, дисциплина и хладнокръвие зад волана, Никола е сочен за бъдещия първи български пилот във Формула 1.

21-годишната Крисия Тодорова стана любимка след българската публика с участието си в „Шоуто на Слави“ и представянето на България на Детската Евровизия през 2014 г., където заедно с братята Хасан и Ибрахим Игнатови стигна до второто място. Засега нито певицата, нито пилотът са коментирали отношенията си, но общите им публикации определено не останаха незабелязани.

