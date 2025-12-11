Обрат! Лъсна тайният план на Чарлз

Крал Чарлз III лиши Андрю от всички официални титли и го изгони от имението Royal Lodge. Публично монархът се дистанцира напълно от брат си, но зад кулисите ситуацията може да се окаже коренно различна.

Според вътрешни източници, цитирани в скорошен разследващ доклад, зад затворените врати на двореца Чарлз е изготвил съвсем различен план – план за дискретна подкрепа и частна защита. Описан е "двустепенна стратегия", при която Андрю е публично осъден и изключен, но в частен план е запазен в рамките на предпазна мрежа. Целта: да се ограничи увреждането на репутацията, като същевременно се предпази Андрю от тотален крах.

Въпреки че е лишил Андрю от титлите му и го е изгонил от 30-стайния Royal Lodge, Чарлз продължава да покрива разходите за частно жилище на брат си – вероятно в имението Сандрингъм – и му предлага минимална финансова и правна подкрепа.

Този двоен подход, според вътрешни източници, отразява конфликта между монархическите задължения и семейната лоялност. Хората, които познават добре кралското семейство, казват, че Чарлз чувства задължение към брат си – връзка, изградена през десетилетия от детството им, преди скандалът с Епстийн да разруши публичния живот на Андрю.

Доверието на обществото в институцията е крехко – и всякаква възприемана снизходителност към Андрю може да поднови вниманието на медиите. Всъщност, публикуването на допълнителни документи от САЩ, свързани с миналите връзки на Андрю с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, се очертава като нова заплаха.

Но от гледна точка на краля целта изглежда ясна: да се запази най-лошото от скандала в публичното пространство, като същевременно се даде на брат му шанс да се възстанови насаме, далеч от заглавията в медиите.

В сложния свят на управлението на репутацията на кралското семейство Чарлз може би е постигнал деликатен баланс – такъв, който защитава короната в публичното пространство, като същевременно запазва единството на семейството в частния живот, пише "Marca".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com