Огромна изненада в Бъкингам! Живият Нострадамус хвърли бомба за Хари и Уилям

Живият Нострадамус - бразилският екстрасенс Атос Саломе - обяви съдбовно пророчество за британското кралско семейство. Саломе предсказа символичното завръщане на принц Хари в Бъкингам. Атос си е представил важно събитие, включващо ключов член на кралското семейство, което според него ще се случи между края на 2025 и началото на 2026 г.

Говорейки ексклузивно за Daily Mail, Атос разкри, че това значимо събитие, което той предвижда, вероятно ще бъде свързано с благополучието на видна личност и в крайна сметка ще предизвика деликатно прекратяване на огъня между Хари и неговите роднини, което ще доведе до „символично завръщане“.

Въпреки това възможно начало, Атос не предвижда незабавно помирение между Хари и брат му, принц Уилям. Той предполага, че макар обществеността да възприема отношенията между Съсексови и основното семейство като постоянно напрегнати, скоро може да се наблюдава облекчаване в отношенията, съобщава Express, предава "Телеграф".

За Атос настоящите проблеми ще бъдат решени в следващото поколение, най-вероятно чрез потомството на двамата принцове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com