Дръжте този зеленчук в колата си през зимата. Причината

С падането на температурите шофьорите се сблъскват с доста досаден проблем - замръзване и запотяване на прозорците на автомобила. Тук, наред с много други неща, истинска находка за справянето с това е свежата краставица, съобщава Express.

Британският автомобилен експерт Калъм Бътлър съветва шофьорите да си купят няколко краставици и да ги държат в колата, тъй като те са лесен и евтин начин да се предотврати образуването на лед и конденз по прозорците. Това, което трябва да се направи преди падането на нощта, е да я разрежете на две и да втриете върху сухите стъкла на автомобила, както отвътре, така и отвън.

"Краставицата съдържа естествени масла, които създават хидрофобна повърхност, когато се натъркат върху стъкло или огледало. Водоотблъскващите свойства на краставицата помагат за предотвратяване на конденза и замъгляване на прозорците. По същество това е като да нанесете защитно фолио, предотвратявайки конденза през по-студените месеци", обяснява Бътлър, предава "Аутомедия".

Прясната краставица е по-евтина алтернатива на специализираните продукти за размразяване или премахване запотяването на прозорците. Ако те са замръзнали, може да използвате лимонов сок или разтвор на оцет: лимонената и оцетната киселина ускоряват топенето на леда.

