Еврокомисар проговори за бъдещето на колите с ДВГ

Европейският съюз ще защити автомобилната индустрия на континента, като отложи забраната на ДВГ, предвидена за 2035 година. Това заяви Апостолос Цицикостас, европейски комисар по транспорта и туризма, в интервю за германското издание Handelsblatt, предава "Аутомедия".

Според него това ще стане, като се вземат предвид няколко фактора. Основният е да се изучат всички възможни технологии, с които да се постигне декарбонизацията, най-вече развитието на синтетични горива или биогорива.

Според еврокомисаря високоефективните двигатели с вътрешно горене трябва да продължат да бъдат разрешени и след тази дата. Това включва както двигатели с горене, използващи електронни горива (e-fuels), така и биогорива, което предполага, че както бензинови, така и дизелови мотори ще останат на пазара и след 2035.

„Напредъкът в синтетичните горива, както и ефективността на ДВГ, ще бъдат от решаващо значение. Отворени сме към всички технологии. Трябва да гарантираме, че няма да застрашим конкурентоспособността си, като същевременно помагаме на европейската индустрия да запази технологичното си лидерство," добавя Цицикостас.

Следващата сряда, 10 декември, Европейската комисия ще представи предложение за преразглеждане на забраната за 2035. Освен биогорива или устойчиви горива, често се срещат и други все по-ефективни решения, било то конвенционални хибриди, plug-in хибриди или електрически двигатели с удължен обхват. Последните включват термичен двигател, който захранва батерията, а тя, задвижва електрическия мотор, задвижващ колелата.

Европейският съюз продължава по пътя си към целите за декарбонизация до 2050, но за да го направи, не може да забрави стабилността на сектора, който вече е засегнат от проблеми като митата в САЩ или настъплението на китайските производители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com