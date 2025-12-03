Лидерство, визия и смисъл: Ролята на жените в търговията

В динамичния свят на продажбите лидерството често се свързва със смелост, бързи решения и визия за бъдещето. Днес търговската функция във Филип Морис България е не само двигател на бизнес успеха, но и символ на равните възможности и силата на разнообразните таланти в корпоративната среда.

Мария Тодорова, Business Builder в компанията, е сред служителите, които променят правилата – с увереност, професионализъм и отдаденост към мисията за бъдеще без дим. Тя е и едно от лицата на кампанията „Поеми по нов път“, която показва реалните хора зад успеха на компанията.

Какво ви привлече към търговската функция и какво ви задържа в нея?

Търговията е мястото, където стратегията среща реалността. Всеки ден е различен, динамичен и изпълнен с възможности. Това, което ме привлече, беше усещането, че мога да видя резултатите от усилията си веднага. А това, което ме задържа, е смисълът – да знам, че работя за кауза, която надхвърля бизнес целите. Трансформацията на Филип Морис България и мисията за бъдеще без дим е визия, която ме вдъхновява ежедневно.

Какво е да бъдеш лидер в търговска среда?

Никога не съм възприемала личностните характеристики като пречки. Вярвам, че лидерството се определя от ценностите, компетентността и начина, по който се отнасяш към другите. Във Филип Морис България това е особено видимо – тук всеки е ценен заради това, което носи със себе си, и има равен достъп до развитие, признание и възможности. Като Top Employer за девета поредна година, компанията доказва, че грижата за хората не е просто политика, а ежедневна практика.

Какво ви дава най-голямо удовлетворение в работата?

Усещането, че съм част от промяната. Когато виждам как идеите ми се реализират, как клиентите реагират позитивно, как екипът ми расте – това ме мотивира. Работата ми има реален ефект, и това е най-голямото удовлетворение.

Какво според вас отличава Филип Морис България като работодател?

Това, че тук иновациите вървят ръка за ръка с уважението към хората. Компанията не просто предлага отлични условия – тя инвестира в развитието ни, подкрепя ни в трудните моменти и празнува успехите ни. Това е рядка и ценна комбинация, особено в толкова голяма международна организация.

Какво бихте казали на хората, които обмислят кариера в търговията?

Ако търсите динамика, развитие и смисъл – търговията е вашето място. А ако искате да бъдете част от компания, която ви подкрепя и ви дава възможност да растете – Филип Морис България е правилният избор. Тук не просто работим – тук изграждаме бъдеще.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

