Wizz Air с амбициозен зимен график и рекорден ръст в България

Wizz Air посреща зимния сезон 2025-2026 г. с разширена мрежа, повишено търсене и впечатляващи оперативни резултати в България. Авиокомпанията подчертава рекордни нива на превозени пътници, нови маршрути и значителни инвестиции в технологии и обучение. Сезонът поставя фокус върху удобството, безопасността и по-доброто клиентско преживяване.

Рекорден ръст и разширен зимен график

Wizz Air представи зимния си график за сезон 2025/2026 г. и отчете силни оперативни резултати в България. През 2025 г. авиокомпанията е превозила близо 3 милиона пътници от и до България, което представлява увеличение от 9% спрямо същия период на миналата година. Общо са оперирани и близо 14 000 полета. Фирмата отчита силен ръст в резервациите по ключови зимни маршрути, а пълният график вече включва полети от София, Варна и Пловдив по 54 маршрута до 17 държави. Графикът предвижда по-чести полети и допълнителен капацитет в дните около Коледа и Нова година.

Новогодишни пътувания над облаците

В новогодишната нощ Wizz Air дава на пътниците възможността да посрещнат 2026 г. в облаците. Два специални нощни полета ще излетят за София на 31 декември 2025 г., като ще предложат гледка към празничната заря под тях, докато часовникът отбелязва полунощ - от Ларнака в 23:05 ч. (с кацане в София на 1 януари 2026 г. в 01:30 ч.) и от Лондон Лутън в 21:45 ч. (с кацане в София в 02:55 ч.).

Разширяване на мрежата от маршрути

Пътниците вече могат да открият и най-новите маршрути в мрежата на Wizz Air - от Варна до Милано и Братислава, от Пловдив до Братислава и от София до Кишинев, Прага, Торино, Маракеш и Варшава, както и до екзотичната Палма де Майорка и слънчевите Ламеция Терме и Римини. Наскоро авиокомпанията увеличи капацитета си от и до Тел Авив и възобнови дългоочакваните полети до Абу Даби. През юни 2026 г. предстои и стартирането на още един нов маршрут - от Варна до Вроцлав.

Капацитет, устойчивост и технологични иновации

„Зимният сезон е един от най-емоционалните периоди за нашите пътници - пътувания при семейства и приятели, празнични ваканции и нови преживявания, свързани с новата година и новото начало“, заяви Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.

„Този сезон също така бележи година, през която превозихме близо 3 милиона пътници, което е ръст от 9% спрямо 2024 г., и извършихме почти 14 000 полета с нашите девет самолета A321neo, базирани в София и Варна, като същевременно непрекъснато подобрявахме точността на изпълнение на полетите“, допълни тя.

„Благодарение на инвестициите ни в по-млада и ефективна флотилия, нови дигитални инструменти, които подпомагат екипажа ни, и трансформационния план Customer First Compass, сега можем да предложим още по-голям избор от достъпни, надеждни и удобни възможности за пътуване през зимния сезон“, подчерта Новак.

Поглед към бъдещето - хората зад полетите

„Днес пилотите работят с десетки данни в реално време – от прогноза за времето до въздушен трафик“, разкри пилотът Георги Господинов.

„Благодарение на новите системи, екипажът може да види целия маршрут в реално време, като така спестяваме до 4 кг гориво на полет, което е много, ако се има предвид, че изпълняваме 1000 полета на ден, и използваме самолетите по-ефективно за комфорта на пътниците и оптимизиране на маршрутите“, каза той и добави: „Това е нещо, което пътниците не забелязват, но го усещат полетът е много по-плавен.“

Стюардесата и посланик на авиокомпанията Даяна Георгиева обясни още, че професиите на пилотите и кабинния екипаж са много по-динамични от преди, че днес се изискват силни умения за работа в екип, емоционална интелигентност и готовност за вземане на бързи решения в непредвидени ситуации.

Тя подчерта и значителните инвестиции в обучения и развитие – включително програмите Wizz Air Pilot Academy, She Can Fly и Cabin Crew to Captain.

Стратегически приоритети за 2025 г.

През 2025 г. Wizz Air насочи усилията си към разширяване на мрежата си в България, подобряване на точността, оперативната надеждност и клиентското преживяване. Тези приоритети са в съответствие с трансформационния план Customer First Compass, който поставя пътниците в центъра на всички решения – от инвестиции в ново поколение технологии и по-ефективни процеси до по-ясна, по-бърза и по-предвидима комуникация при промени в полетите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com