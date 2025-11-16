Авиокомпания свърза Пловдив и Варна с Братислава целогодишно

Wizz Air разширява присъствието си в България с два нови директни маршрута - от Пловдив и Варна до Братислава в Словакия. Първият полет от словашката столица кацна тържествено на Летище Пловдив на 15 ноември, където един щастлив пасажер получи ваучер за бъдещо пътуване. Събитието привлече представители на местната власт и туристическия сектор и отбеляза важен ден за региона.

По-силна свързаност за Пловдив и Варна

Новите маршрути са част от мащабната стратегия на авиокомпанията за разширяване на услугите ѝ у нас, след откриването на базата в Братислава. Полетите от Пловдив и Варна до словашката столица ще се изпълняват целогодишно три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота.

Билети вече се предлагат на wizzair.com и в мобилното приложение на компанията.

„За Летище Пловдив е чест да посрещне първия полет на Wizz Air по новия маршрут от Братислава – значимо постижение в развитието на летището и на целия Южно-централен регион на България“, заяви изпълнителният директор на летището Красимир Пешев. Той подчерта, че това е нова врата към Централна Европа и силен тласък за туризъм, бизнес и културен обмен в региона.

Положително влияние и за Летище Варна

Силното партньорство между Wizz Air и оператора на Летище Варна се надгражда с още по-голяма свързаност.

„Този нов маршрут е важно допълнение, което подпомага развитието на целогодишните възможности за пътуване“, коментира Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар“. Очакванията са български и словашки туристи, както и местният бизнес, да извлекат значителни ползи от бързата и удобна връзка.

Братислава – култура, Дунав и три държави зад хоризонта

Столицата на Словакия е една от най-подценяваните перли на Централна Европа – по Дунав, до границите на три държави. Братиславският замък доминира над панорамата и предлага гледка към Австрия и Унгария. Старият град, винените барове, музеите и близостта до Виена и Будапеща правят града отлична дестинация за кратки градски бягства.

Връзки, които започват от България и стигат до 18 държави

„Развълнувани сме за стартирането на още един директен маршрут, който свързва Пловдив и Варна със столицата на Словакия“, заяви Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.

Тя посочи, че това е част от Customer First Compass – програмата, която поставя пътниците в центъра, и добави: „Пътниците от България вече ще имат възможност да пътуват по 55 маршрута до 18 държави.“

