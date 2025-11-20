Още един италиански бряг е на директен полет разстояние от София

Романтиката на Адриатическото крайбрежие става още по-достъпна за българските туристи. Wizz Air обяви нова директна линия от София до Римини, която ще свърже столицата ни с една от най-предпочитаните летни дестинации в Италия. Местата вече са в продажба на атрактивни стартови цени, а авиокомпанията обещава повече избор и по-добра свързаност за пътуващите.

Нов маршрут за още по-лесни пътувания

Полетите стартират на 31 март 2026 и ще се изпълняват три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота – през целия летен сезон. Това е поредното допълнение към мрежата на превозвача от София, което отваря още възможности за кратки бягства или пълноценни ваканции на морския бряг. Билетите се предлагат на цена от 48,99 лева и могат да бъдат резервирани през сайта или мобилното приложение на Wizz Air.

Римини – дестинация за плажове, кухня и история

Разположен на самия ръб на Адриатическо море, градът съчетава уютни плажове, оживени алеи, древни римски артефакти и едно от най-вкусните менюта, които Италия предлага. Сред емблематичните места са Арката на Август и мостът на Тиберий, а само на кратко разстояние се намира и Сан Марино – една от най-старите и малки държави в света. Римини е притегателна точка както за семейства, така и за млади туристи, които търсят живот, плажни нощи и незабравими спомени.

Засилване на ролята в региона

С новия маршрут авиокомпанията продължава да разширява присъствието си в България и да предлага повече директни и достъпни пътувания. Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект и на Летище „Васил Левски“-София, подчерта доброто партньорство с Wizz Air и очакванията за успешен летен сезон. От своя страна Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air, заяви, че Римини е осмата нова дестинация от София за годината и доказателство за стремежа на компанията да разширява възможностите за българските пътници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com