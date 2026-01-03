Тръмп разказа как е заловен Мадуро: "Никога не съм виждал подобно нещо"

Президентът Доналд Тръмп даде интервю за Фокс нюз и разказа, че е наблюдавал сложното залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро в реално време от стая в Мар-а-Лаго заедно с генерали.

По-късно, на пресконференция каза, че "ще управляваме страната, докато не можем да направим безопасен, правилен и разумен преход“. „Не искаме да се намесваме в това някой друг да се настани и имаме същата ситуация, която имахме през последните дълъг период от години. Така че ние ще управляваме страната“.

Военните ми казаха, че никоя друга страна на Земята не е способна да извърши такъв маньовър за залавянето му. Беше просто невероятно, тези хора свършиха невероятна работа. Никой друг не можеше да направи нещо такова, каза още Тръмп.

Тръмп разказа подробнос8ти за залавянето, включително разбиването на стоманените врати.

„Да, наблюдавахме какво се случва. Имахме стая и наблюдавахме какво се случва, всеки аспект от това. Бяхме заобиколени от много хора, включително генерали, и те знаеха всичко, което се случваше. Беше много трудно, изключително трудно.

Всъщност те влязоха с взлом на места, които не бяха достъпни, пробиваха стоманените врати, които бяха поставени точно за тази цел, и бяха деактивирани за секунди. Никога не съм виждал нещо подобно“, каза Тръмп.

Той добави, че САЩ разполагат с "огромен брой" самолети, включително хеликоптери и изтребители.

Доналд Тръмп заяви, че венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са на борда на USS Iwo Jima, насочени към Ню Йорк.

"Да, на борда са и се насочват към Ню Йорк. Бяха свалени с хеликоптери и полетът им беше приятен – сигурен съм, че им е харесало. Но те... те са убили много хора, помнете това, припомни Тръмп.

Попитан за предложените от него пътища за оттегляне на Мадуро, Тръмп каза: "Ами, по същество казах, че трябва да се предаде. Казах му: Трябва да капитулирате.

Според него никой от американците не е бил убит по време на операцията за залавяне на Николас Мадуро, въпреки че някои са били ранени, докато се опитвали да го задържат на място, което Тръмп описа като добре укрепено.

Президентът добави, че по време на операцията е свален хеликоптер, но нито един самолет не е загубен.

"Не сме загубили нито един самолет. Всички се върнаха. Един от тях беше свален, хеликоптер, но го върнахме," каза Тръмп.

