Мерц категоричен! Ето кое ще сложи край на войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази песимизъм относно перспективите за бързо прекратяване на войната в Украйна. В интервю за германското издание "Райнпфалц", цитирано от ДПА, той заяви, че не вижда реални шансове за скорошно споразумение. По думите му конфликтът ще приключи едва когато една от страните бъде сериозно изтощена - военно или икономически. Изявлението идва на фона на нови дипломатически контакти между Киев и Москва.

„По моя оценка тази война ще завърши едва когато някоя от двете страни се изтощи, или военно, или икономически", посочва Мерц в интервюто. Той ясно заявява, че не очаква промяна в позицията на Кремъл под влияние на апели или морални доводи. „Рационалните и хуманитарните аргументи няма да убедят Путин. Това е горчивата истина", допълва германският канцлер.

Според него усилията на европейските държави трябва да бъдат насочени към ограничаване на способността на Русия да води продължителна война. Целта, по думите му, е „руската държава да не може повече да продължи войната военно и да не може повече да я финансира икономически". Мерц поставя акцент върху икономическия натиск и отслабването на ресурсите, които поддържат военната машина.

Канцлерът прави и по-широка оценка на вътрешнополитическата динамика в Русия. По негово мнение „руската властова клика" е поставила собственото си оцеляване в зависимост от продължаването на конфликта. „Тя трябва да държи военната машина да работи, защото няма никакъв план какво да прави със стотиците хиляди, някои от които тежко травматизирани войници, които ще се завърнат от фронта", казва Мерц.

В интервюто германският канцлер описва състоянието на съвременна Русия в крайно негативни тонове. „В момента сме свидетели как тази страна е изпаднала в състояние на дълбоко варварство. Това няма да се промени в обозримото бъдеще и това е нещо, с което трябва да се примирим", заявява той.

Украйна отблъсква руските атаки вече близо четири години. През последните дни представители на двете страни проведоха разговори в Женева с цел търсене на възможности за прекратяване на военните действия. До този момент обаче подробности около дискусиите не са огласени.

