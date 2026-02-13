Нощен удар по Одеска област! Жертва и тежко ранени

Един човек е загинал, а шестима са ранени при нощна дронова атака в Одеска област. Трима от пострадалите са в тежко състояние, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм. По думите му атаката е засегнала както жилищни, така и стратегически обекти в региона.

Удари по пристанище и жилищни сгради

Според информацията цел на нападението са били пристанищни, промишлени и енергийни инфраструктурни съоръжения. В пристанищната зона са повредени складове за торове, а вследствие на избухнали пожари са се запалили четири автомобила и товарни вагони. В самия град Одеса са регистрирани паднали отломки върху територията на автокъща и санаториум, а два дрона са ударили апартаменти в две жилищни сгради.

Пожарите са били потушени от спасителните екипи, а аварийните и общинските служби продължават да ликвидират последиците от атаката. Щетите по инфраструктурата тепърва се оценяват.

Регион с голяма българска общност

Одеска област е сред районите с най-голяма българска диаспора в Украйна. По официални данни там живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост етническа група в региона. В самия град Одеса се смята, че пребивават между 50 000 и 60 000 души с български произход, а най-компактно българското население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

