Ракетна атака срещу Одеса: 16 души са ранени, сред тях и 5-месечно бебе
Шестима от пострадалите са хоспитализирани, след като ударът е разрушил горните етажи на жилищна сграда
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Шестима от пострадалите са хоспитализирани, след като ударът е разрушил горните етажи на жилищна сграда
Въздушните нападения в черноморския град са всекидневие
Руските сили нанесоха тежък удар по Одеса. Военните уцелиха склад за гориво и петролна рафинерия в пристанището на черноморския град Одеса, като успя...
Пожари избухнаха в складове в столицата, а взрив отекна и в Одеса
Според журналистка бизнесменът е започнал със сделки в Одеса, а след войната е насочил инвеститори към България с обещания за връзки и огромни проекти
Щети са нанесени на два жилищни блока в Приморски район на черноморския град
Няма жертви в Туапсе, но има пострадали и щети по жилищни сгради в Украйна
Дронове нанесоха щети по кейове и складове, няма жертви, съобщават местните власти
Според украинските военновъздушни сили през нощта Русия е изстреляла 219 далекобойни дронове
Нощна атака взе детски живот, Киев обвинява Москва в целенасочен терор
Пожар в сграда, евакуирани хора и щети по стотици апартаменти
Над 20 удара, ранени деца и ожесточени боеве на фронта, Русия твърди за ново превзето село
Там живеят около 50-60 хиляди българи
Дронове поразиха жилищни и пристанищни обекти, там живеят десетки хиляди българи
Българите в областта са над 150 000
Въздушна тревога бе обявена в 16.49 часа
Комбинираната атака продължила през целия ден
Удар по жилищни райони, бензиностанция и административна сграда
Регионалните власти призоваха жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежища
Всички съответни служби работят по ликвидирането на последиците от нападението