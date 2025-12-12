Нови поражения върху ключово пристанище. Одеса отново на прицел

Одеса отново е под обстрел – четвърта поредна атака беше съобщена днес, а в града се чуват взривове, предават местни канали в Телеграм. Атаката е комбинирана и продължава през целия ден.

Последната тревога бе обявена в 18:38 часа и все още е в сила. Дронове идват от акваторията на Черно море, като основните удари са насочени към Одеса, а приоритетна цел е пристанището. Властите призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

Според съобщенията някои обекти в града са били поразени. Българската общност в Одеска област, наброяваща над 150 000 души, също е засегната, като в самия град живеят около 50–60 хиляди българи. Най-големите компактни групи са в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони, съобщи БТА

