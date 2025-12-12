Поредица от скандали и оставки в Испания

Испанското правителство, ръководено от Социалистическата партия, се оказва под засилен натиск заради твърдения за сексуален тормоз и корупция, което доведе до призиви за радикално пренареждане на кабинета. Заместник-премиерът Йоланда Диас, лидер на коалиционния партньор „Сумар“, заяви, че „не може повече да продължава така“ и призова премиера Педро Санчес за сериозна преструктуриране.

Скандалът се разрази след обвинения, че Испанската социалистическа работническа партия не е реагирала адекватно на сигнали за сексуален тормоз над жени служители от висши партийни представители. Организационният секретар на партията, Ребека Торо, се извини на засегнатите жени и обеща, че партията ще се бори със сексизма „безпощадно“.

През последните месеци трима висши членове на партията, включително близкият съюзник на Санчес Франсиско Саласар, подадоха оставки след обвинения за непристойни коментари и сексуално несъответстващи предложения. Лидерът на опозицията, Алберто Нунес Фейхо, призова премиера да даде обяснения в парламента и обяви случая за „системна корупция в правителството“.

Въпреки кризата, според последно проучване на държавния Център за социологически изследвания, Социалистическата партия води пред консервативната Народна партия с около 9 процента, съобщи БТА

