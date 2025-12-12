Украинският президент Волдимир Зеленски се изгаври с руския господар Путин, като се появи в центъра на уж превзетия Купянск. Бившият актьор дори си пусна видео от града, арена на жестоки битки месеци наред. По-точно бившият град, който Путин обяви за превзет преди месец.

В резултат на успешната операция на Силите за отбрана на Украйна руските войски са обкръжени в Купянск и цялата северозападна околност на града е прочистена. Предполага се, че става въпрос за около 200 "солдати" на Москва. Според украинския мониторингов проект DeepState, тежката и дълга операция продължава, тъй като все още има руски анклави в централната част на града.

"В мрежата вече има много кадри, които потвърждават успешните действия на ВСУ затова публикуваме информацията, за която вече е безопасно да се говори“, обясняват анализаторите. Те отбелязват, че операцията е започнала със създаването на линия за блокиране и отрязване на гарнизона на руската армия в града от основните сили.

"Силите за отбрана относително бързо са превзели Радковка и Кондрашовка, а също така са взели под огневи контрол Голубивка. След това е проведено прочистване на Мирное (съветско име Москаливка) и северозападните околности на самия Купянск“, се посочва в съобщението.

"Така, силите за отбрана продължават да откриват и унищожават врага вече в централната част на града, където руските войски имат няколко анклава, където са били принудени да се оттеглят".

