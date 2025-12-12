Ангелска дата: 12 декември отваря портал към ново начало

Датата 12/12 е известна като ангелска дата, която много хора възприемат като портал към изобилие, трансформация и ново начало. Това е така, защото според нумерологията числото 12 се счита за завършек на цикъл – 12 месеца в годината, 12 зодиакални знака.

А повторяемостта на числото 12 (12/12) се възприема като портал за:

освобождаване от старо;

материализация на намерения;

привличане на късмет и изобилие.

Поверия за ангелската дата 12/12:

На 12/12 можем да активираме нашата лична енергия, да започнем да гледаме на живота с повече любов. Любов към другите, любов към себе си. Това можем да постигнем чрез медитация, като се обграждаме с хора с положителна енергия, които ни карат да се чувстваме добре, които ни обичат, пише az-jenata.bg.

Според някои поверия каквото правим на този ден, такава ще ни е и годината.

Добре е да не се караме и да не започваме деня с конфликт.

За подаряването на хляб или нещо сладко се смята, че носи късмет и благополучие.

Има три други много важни ангелски числа, които са скрити в 1212. Това са 12, 121 и 212. За 121 посланието е да останем позитивни. За 212 – очакват ни успехи, а за 12 – трябва да се фокусираме върху житейската си цел и мисията на нашата душа.

На този ден е чудесно, ако отделим време за себе си, да си направим равносметка на изминалите седмици и месеци. Можем дори да си напишем в един тефтер нещата, за които сме благодарни, че са ни се случили, нещата, които сме успели да постигнем и да направим план за следващите 12 месеца – какво искаме да ни се случи, за какво мечтаем.

Да използваме енергията на 12/12, за да помечтаем и да визуализираме целите си, като си ги представяме вече постигнати.

