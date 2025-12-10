Предградие на София стана новият квартал на милионерите

В полите на Витоша, Симеоново отдавна е символ на престиж и спокойствие. През последните години кварталът преживява истински строителен бум. Затворените комплекси с контролиран достъп, зелени площи и модерни удобства се превръщат в предпочитан избор за заможните столичани. Наред с тях се появяват малки бутикови кооперации, които предлагат уединение и високо качество на строителството. Индивидуалните къщи и вили също бележат ръст – проектирани с просторни дворове, панорамни гледки и енергийна ефективност, те са символ на новия стандарт за луксозен живот.

Цените – високи, но стабилни

Имотният пазар в Симеоново е сред най-скъпите в София. Двустайни и тристайни апартаменти в нови комплекси се предлагат между 200 000 и 350 000 евро, а къщите варират от 400 000 до над 1 милион евро. Най-луксозните имоти включват басейни, интелигентни системи и дизайнерски интериор. Въпреки високите стойности, интересът не стихва – кварталът остава стабилен и търсен, а цените продължават да растат.

Кои са новите жители на Симеоново

Профилът на купувачите е ясен – богати семейства, които търсят спокойствие и сигурност, но и близост до града. Предприемачи и професионалисти с висок доход избират квартала заради престижния адрес и инвестиционната стойност на имотите. Чуждестранни купувачи също проявяват интерес, особено към затворените комплекси, които предлагат стандарти, близки до западноевропейските. Макар и по-рядко, млади семейства се насочват към по-малки кооперации, виждайки в тях баланс между цена и качество.

Престижът на природата и града

Симеоново е място, където природата и градът се срещат. Близостта до Витоша и панорамните гледки към София създават усещане за уединение, а същевременно кварталът е на минути от центъра. Тази комбинация превръща района в един от най-желаните за живот – символ на новия престижен баланс между комфорт, сигурност и модерност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com