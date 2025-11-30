Експерт за имотния пазар: Повтаряме сценария от 2008 година

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза във фаза, която напомня за събитията преди кризата от 2008 година, но с нови специфични рискове.

Това прогнозира предприемачът и имотен експерт Димитър Калайджиев в своя видео анализ, публикуван днес.

Според него пикът на цените и еуфорията около приемането на еврото създават условия за "спукване на балона", което най-вероятно ще се усети осезаемо в края на 2026 и началото на 2027 година.

"Ако ти не можеш да се възползваш от растящата икономика, растящото потребление и растящите цени, то точно ти нямаш абсолютно никакъв шанс да се възползваш от стагниращ пазар, падащи цени и замръзнало потребление", заяви Калайджиев.

Прилики и разлики с 2008 година

Експертът прави паралел между настоящата ситуация и периода 2007-2008 година. Тогава влизането на България в Европейския съюз е създало очакване за вечен растеж, което е довело до скок на цените с 35-40 процента само за година. Днес ролята на този катализатор играе чакалнята за еврозоната.

"От 2023 до 2024 цените скочиха с над 25%, а от лятото на 2024 до началото на 2025 продължиха ръста си с над 38%, което е нездравословно за период от осем месеца", посочва Калайджиев.

Основната разлика днес е, че българите са финансово по-стабилни. Съотношението между дълг и спестявания е значително по-добро, а лихвите по кредитите остават ниски в сравнение с нивата от 7-9 процента през 2008 година. Въпреки това, експертът предупреждава, че икономическата логика отдавна е напуснала пазара.

Дефиниция за балон

В анализа си Калайджиев цитира определението за имотен балон на нобеловия лауреат Робърт Шилър – ситуация, при която цените растат драстично поради ентусиазъм и спекулации, без подкрепа от фундаментални стойности.

"Ние сме в такъв филм. От година и половина имаме над 50% ръст на цените", категоричен е предприемачът. Той отбелязва и друг тревожен симптом – масовото участие на непрофесионални инвеститори. "Щом IT специалисти и зъболекари започнат да строят жилищни сгради, понеже са изкарвали много добри пари, нещата не вървят на добре", допълва той.

Прогноза за 2026 и 2027 година

Според прогнозата на експерта, инерцията на цените ще продължи и през 2026 година, но потреблението ще започне да спада.

"Моите очаквания са първото тримесечие на 2026 да бъде много по-тихо и бавно от тазгодишната еуфория", прогнозира Калайджиев. Той очаква реалната криза и "охлаждането" да настъпят в края на 2026 или началото на 2027 година. Това ще съвпадне с увеличената данъчна тежест и прогнозираното влошаване на съотношението дълг към БВП на държавата.

Съвет към купувачите

За хората, които планират покупка на жилище за лично ползване, Калайджиев съветва да не се влияят прекалено от пазарните цикли, ако могат да си позволят вноската.

"Пари се печелят при покупката, но се губят при продажбата. Ако ти нямаш намерение да спекулираш, а инвестираш дългосрочно или просто ще живееш в него, какво значение има дали пазарът се е променил?", пита риторично той.

Експертът е категоричен, че в дългосрочен план големите градове като София, Пловдив и Варна ще останат стабилни места за инвестиция, въпреки временните турбуленции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com