Гръцки министър се цани за висок пост в еврозоната

Министърът на икономиката и финансите на Гърция Кириакос Пиеракакис, заедно с вицепремиера и министъра на бюджета на Белгия Винсент ван Петегем, официално са представили своите кандидатури за председател на Еврогрупата. Изборът на новия ръководител на този ключов икономически орган ще се проведе на следващото заседание на Еврогрупата на 11 декември, съобщи агенция АНА-МПА за БТА.

Избор на председател и правила

Процедурата за избор на председател предвижда той да бъде избран с обикновено мнозинство от министрите в Еврогрупата, съгласно Протокол 14 от Договора за Еврогрупата. Това означава, че един от кандидатите трябва да получи най-малко 11 от 20 гласа.

Ако никой от кандидатите не успее да събере обикновено мнозинство в края на първия кръг на гласуването, те ще имат възможност да оттеглят кандидатурите си. Гласуването ще продължи с нови кръгове, докато не бъде постигнато обикновено мнозинство за един от кандидатите.

Всеки действащ министър, отговарящ за финансите на държава членка от еврозоната, може да бъде избран за председател. Мандатът на председателя е две години и половина с възможност за подновяване.

Ролята на Еврогрупата

Еврогрупата представлява неформален орган, създаден през 1997 г., в който финансовите министри от държавите членки на еврозоната обсъждат въпроси, свързани с общите отговорности на техните страни по отношение на еврото.

Основната задача на групата е да осигурява тясно сътрудничество между държавите членки на еврозоната в областта на икономическата политика. Тя също така цели да насърчава условията за по-силен икономически растеж и отговаря за подготовката на срещите на Европейския съвет и последващите действия. Еврогрупата обикновено се събира веднъж месечно, в навечерието на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com