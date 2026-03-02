АмонРа Енерджи открива склад и шоурум в Добрич

АмонРа Енерджи АД разширява присъствието си в страната с нова складова база и шоурум в Добрич. Обектът е разположен върху площ от 10 декара и ще обслужва Североизточна България. В него ще се предлагат фотоволтаични модули, батерии, инвертори, кабели, зарядни станции и съпътстващо оборудване. Клиентите ще имат възможност да разгледат продуктите на място и да получат консултации от специалисти.

Безплатен енергиен одит с германски софтуер

Компанията въвежда и нова услуга - безплатен енергиен одит за домакинства и бизнеси. Анализът се базира на германски софтуер, който се актуализира ежемесечно от световни производители със стойностите на соларното оборудване, включително панели, инвертори и батерии.

Чрез симулации и обработка на конкретни входни данни, като месечните сметки за електроенергия, потребителите могат да получат оценка какъв тип соларна система е най-подходяща за техния обект. Одитът изчислява и прогнозния срок на възвръщаемост, както и очакваните спестявания след изплащане на инвестицията. Услугата обхваща също зарядни станции за електромобили, термопомпи и климатици, а резултатите могат да бъдат предоставени на всички езици на Балканския полуостров, включително български.

Нова дъщерна компания за климатични системи

Паралелно с откриването на базата в Добрич, дружеството обяви създаването на нова дъщерна фирма - „АмонРа Клима Инсталейшън“. Новото направление ще се занимава с доставка, монтаж, обслужване и поддръжка на климатични, отоплителни и вентилационни системи.

Предвижда се тези системи да бъдат интегрирани с фотоволтаични панели и батерии. По този начин проектите ще обединяват производството и потреблението на електроенергия в единна концепция. За инсталаторите това означава възможност за по-мащабни обекти, а за крайните клиенти – по-ниски разходи за енергия и по-голяма независимост от електроразпределителната мрежа.

Според Кирил Белелиев, член на Борда на директорите на АмонРа Енерджи, новото направление ще позволи на компанията да затвори целия енергиен цикъл - от производството на електроенергия до нейното използване за отопление и охлаждане.

Позиция на пазара и регионално присъствие

АмонРа Енерджи АД е единствената фотоволтаична компания, листната на Българската фондова борса. Дружеството разполага с дъщерни компании в България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Украйна и Гърция и обслужва пазари в Централна и Западна Европа.

Компанията предлага продукти на световни производители със сертификат Bloomberg NEF Tier 1. Освен това развива и собствено производство на конструкции за покривни фотоволтаични централи в Драгоман, в предприятие с над 40-годишна история.

