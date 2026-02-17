Инж. Кремен Георгиев: Без ТЕЦ Бобов дол София ще остане на тъмно!

За авариите в парното и рисковете пред енергийната система на страната разговаряме с инж. Кремен Георгиев, енергетик с над 30 годишен опит, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България.

Г-н Георгиев, всеки ден се съобщава за аварии в различни топлофикации? Каква е причината?

Прави сте, има доста аварии. А причината е нещо, за което говоря от много години. В момента системата е изградена така и цените на „топлото“ се формират по такъв начин, че практически големи инвестиции в подновяването на топлопреносната мрежа са невъзможни. Няма от къде да дойдат средствата.

Нали плащаме сметки?

Пак сте прави. Но може би у нас все още не всички осъзнават, че въпросните сметки са доста по-ниски от реалната пазарна цена на топлоенергията, особено ако в нея са включени и инвестиционни планове. Знаете, че у нас КЕВР определя пределните цени и го прави със съответната социална отговорност. Грубо казано. Всъщност топлофикационните дружества „купуват“ всичко на свободни цени, а продават на строго регламентирани. Ако правят мащабни инвестиции никой няма да им продаде да речем тръби или компоненти на ниски цени, защото те правят парно. За това казвам, че този модел едновременно е все още работещ, но е доста изчерпан като основа за реални инвестиции. У нас топлопреносната мрежа е много стара. Трябва да се намери модел, по който нейната подмяна да бъде осъществена.

Следите какво се случва в енергетиката извън топлофикациите. Наскоро МОСВ изиска от ТЕЦ „Бобов дол“ в кратки срокове да представи инвестиционна програма, която да ограничи вредните емисии?

Следя всичко, което се случва в енергетиката. Да не забравяме, че сме в предизборен период, а в такива моменти често много енергийни мощности стават „курбан“ за трупане на гласове и предизборни боричкания.

Понеже през годините съм наблюдавал много спорове за тази централа, искам да напомня нещо много важно. Ролята на ТЕЦ „Бобов дол“ не е само в производството на мегаватчасове, тежките ротори на турбините във въпросната централа осигуряват инерция, която „обира“ колебанията в честотата. При внезапно отпадане на мощност или товар в мрежата, тази инерция дава ценни секунди на автоматиката да реагира.

Може ли да го обясните по-достъпно, нали в региона се пуснаха доста ВЕИ?

Соларните паркове и вятърните турбини не генерират подобна инерция. Ако ТЕЦ „Бобов дол“ спре работа, което е въжделение на не малко зелени активисти, Югозападна България включително София стават много по-уязвими на системни сривове или блекаути. И още нещо, София е огромен консуматор, а ТЕЦ „Бобов дол“ е ключов източник на реактивна мощност, която е необходима за поддържане на нивата на напрежението в мрежата в регионалния пръстен.

За напрежението в цяла София ли става дума?

Поради географската си близост централата е критична за поддържане на напрежението в южните квартали на София и Югозападна България, особено през зимата, когато консумацията е висока, а водните нива за ВЕЦ са ниски. ЕСО класифицира блокове 2 и 3 на ТЕЦ „Бобов дол“ като приоритетни за възстановяване на енергийната система при големи аварии.

В десетгодишния план на ЕСО централата е дефинирана като „електроцентрала със синхронни генератори от системно значение“. Тоест държавната институция, която се грижи и отговаря за енергийната система официално подчертава, че тази и подобни централи са необходими заради техните синхронни генератори, които поддържат честотата и напрежението чрез физическа инерция. Соларните паркове не могат да го правят.

Много експертно звучи?

С две думи без работещ ТЕЦ Бобов дол твърде вероятно София остава на тъмно или пък става като дискотека от моята младост. Ще светка и гасне.

Изглежда като затворен кръг или път без изход?

Не е затворен кръг. Има път и има изход. Просто да оставят на спокойствие централата поне за известен период, за да може инвестиционните и планове да се реализират. Постоянните публични атаки на зелени лобита не водят до създаване на нормална среда за инвестиции, а точно пък в тази централа се направи сигурно най-много за енергийната трансформация. Ако политици искат българската енергетика да има бъдеще, да оставят поне малко на спокойствие. Ако не сега, понеже аз съм реалист, то поне след поредните избори.

