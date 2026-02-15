Повече студ - повече ток. Проверките на КЕВР разсейват съмненията

По-високите януарски сметки за ток предизвикаха напрежение сред домакинствата, но проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране показват, че увеличението е свързано основно с ръст в потреблението. Данните сочат, че използваната електроенергия през януари е нараснала с над 30% спрямо декември. Засега регулаторът не отчита системни нарушения при електроразпределителните дружества.

Над 400 жалби, всяка ще бъде разгледана

Миналата седмица в КЕВР са постъпили повече от 400 жалби от граждани. От комисията уточняват, че всички сигнали ще бъдат разгледани детайлно, като при необходимост ще се извършват индивидуални проверки.

Според първоначалните резултати няма индикации за неправомерно начисляване на сметки, а увеличението съвпада с отчетения по-висок разход на електроенергия през най-студения месец от зимата.

Повече потребление в цялата страна

Данните на Електроенергийния системен оператор показват, че от началото на годината общото потребление на електроенергия в страната е нараснало с близо 10% спрямо същия период на миналата година.

В същото време производството на ток е намаляло с малко над 2%, което се отразява върху баланса между внос и износ. За разлика от януари миналата година, когато страната е била нетен износител, сега се отчита по-голям внос спрямо износа.

Промени в енергийния микс

Производството от базови централи е намаляло с над 12%, а от възобновяеми източници, свързани към разпределителната мрежа, спадът е около 9%. За сметка на това електроенергията от водноелектрически централи е нараснала повече от два пъти.

Увеличение има и при големите зелени мощности - с над 13%. Тези промени отразяват както климатичните условия, така и спецификата на зимния сезон.

Няма повод за паника

От КЕВР уверяват, че ситуацията се следи внимателно и при констатирани нередности ще бъдат предприети действия. Към момента обаче повишените сметки се обясняват основно със значително по-високото потребление през студения януари.

Регулаторът призовава потребителите при съмнения да подават сигнали по установения ред, като всяка жалба ще бъде разгледана индивидуално.

