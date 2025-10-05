Нов проект в Китай променя съдбата на енергетиката
Площадката е с дължина 400 километра и ширина 5 километра
Площадката е с дължина 400 километра и ширина 5 километра
През последните години често се наблюдава политическа експлоатация на темата
Редкоземните елементи са от решаващо значение за зелената енергия
Държавата залага на технологии, сигурни доставки и работни места
Служебно правителство на Румен Радев е обвързало държавата със споразумение, чиито финансови последи...
Ще има ефект на доминото върху икономиката: транспорт, доставки, услуги, машиностроене
Литият е център на внимание поради нарастващото търсене на електрически превозни средства и батерии
Продажбите вече са два пъти повече от миналата година, а хората се редят на опашки
На щандовете на компанията ще бъдат показани също зарядни станции и електромобил Dongfeng Forthing S...
Цифрите описват ресурси, а не запаси и следователно отразяват само геоложка оценка
Ще има подобряване на икономическата сигурност и устойчивост на България с подкрепата на САЩ
Те биха могли да се превърнат в нов източник на устойчива енергия
Ново находище на манганова руда е открито в неочакван град
Кампанията цели да повиши информираността за реалните опасности
Близо 280 000 тона естествен водород са намерени в пустинята на Тексас
Компенсациите покриват разликата с борсовите цени
Страната ни остава ключов фактор за енергийната сигурност на Балканите, казва Жечо Станков
Премахването на неработещи мрежи на кабелни оператори подобрява градската среда, повишава качеството...
Знаковата поръчка към „МТГ-Делфин“ демонстрира ангажимента на Westinghouse да си партнира с местни д...
Платформата предлага бърз, прозрачен и напълно дигитален процес за избор на доставчик