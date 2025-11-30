КЕВР ще плаща на домакинства за излизане на свободния пазар на ток

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) планира да плаща на битови потребители, за да излязат на свободния пазар на ток за определено време в рамките на регулаторен експеримент. Целта на тази необичайна мярка е да се види как ще протече процесът на либерализация и какво трябва да бъде направено, за да се улесни преходът. Комисията търси финансиране, включително европейско, за да проведе експеримента, предаде БНТ.

Пипълметричен експеримент и представителна извадка

"Смятам с една пипълметрична компания да платим на различни семейства да излязат на свободния пазар, тоест ще получат фиксирана сума", обяви председателят на КЕВР, Пламен Младеновски, по време на форум, организиран от Acoциaциятa зa пpoизвoдcтвo, cъxpaнeниe и тъpгoвия c eлeĸтpoeнepгия.

"Те ще бъдат подбрани по различен критерий - семейства с деца, възрастни хора, от малки градове, малки села, големи градове, от центъра на София, които да са достатъчно представителна извадка", уточни той. Всяко от избраните домакинства ще получи умен електромер и ще може да купува ток от избран доставчик.

"Ние ще видим къде ще ни куца в бъдеще каква информация им е нужна, как трябва да следят потреблението си, дали има достатъчно информация за цените, които се получават на пазара, как моделират поведението си, за да спестяват", допълни Младеновски. Той подчерта, че това ще помогне както за управлението на енергийната система, така и за самата либерализация, когато се стигне до нея.

Ще са нужни 3-5 години за пълна либерализация

България отдавна трябваше да освободи пазара на ток за битовите потребители. Експертите са очаквали, че ако това се случи, теоретично биха паднали цените.

"Не само в България, а и в цяла Европа. Имаме сериозна ВЕИ интеграция, цените не само не паднаха, а се покачиха. Имаме пълна либерализация в страните членки, цените не паднаха, а скочиха двойно", коментира Пламен Младеновски.

Според шефа на КЕВР настоящата ситуация, при която пазарът е полуосвободен, тоест плащат се компенсации от държавата на доставчиците на ток, за да бъде задържана цената регулирана, ще се запази между 3 и 5 години.

Нови мрежи, ефективност и нисковъглеродна енергетика

Според експертите обаче има и още три фактора, които могат да намалят цените - изграждане на нови мрежи, балансирани зелени източници и повишаване на енергийната ефективност.

"Съхраняването на енергията, повишаването на трансграничната свързаност, това би намалило цената на електрическата енергия и ние това го виждаме, защото в цяла Западна Европа там, където няма тесни места, цените са съвсем други", заяви изпълнителният директор на Еелектроенергийния системен оператор Ангелин Цачев.

"Страните, където емисиите от потреблението и производството на електроенергия са най-ниски, имат и най-ниските енергийни цени. Също там и енергийната бедност е най-ниска и конкурентоспособността е най-ниска", отбеляза Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

В контекста на енергийната ефективност министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че "за санирането на еднофамилните жилищни сгради правилата ще бъдат много лесни, ще бъдат поносими, ще бъдат улеснени, ще бъдат с намалена административна тежест с помощта на общините, които да подпомагат този процес."

