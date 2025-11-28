Свят

Песков отсече. Червен картон на Европа!

Какво съобщи говорителят на Путин

28 ное 25 | 18:19
Стандарт Новини

Прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков съобщи, че по въпроса за уреждането на украинския конфликт Русия води преговори само със САЩ. "На този етап става въпрос за преговори с американците“, коментира Песков в интервю за руската телевизия, предава ТАСС.

Той отбелязва, че в момента не може да се вземат предвид резолюциите на Европейския парламент за необходимостта да се включи Европа в преговорите. "Не, в момента не може да се вземат предвид, разбира се“, коментира Песков.

Говорителят на Кремъл подчертава, че "тъй като най-важното все пак е миротворческата мисия на [президента на САЩ Доналд] Тръмп и усилията на неговите съратници, които се полагат в момента, ние се подготвяме именно за тези контакти“.

Автор Стандарт Новини
