Тръмп обяви, че Путин е готов на сделка. Турция излиза на преден план
Скоро може да се сключи споразумение, каза американският президент
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Скоро може да се сключи споразумение, каза американският президент
Американските похвали към Зеленски и тактическото мълчание на Путин чертаят нов контур на мира
Това заявява на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков
Думите дойдоха от говорителя на Кремъл - Дмитрий Песков
Какво се случи на преговорите в Женева
Нарече лидерите безотговорни
Ние сме заинтересовани; смятаме, че тези два процеса не трябва да бъдат взаимосвързани, каза още той
Какво съобщи говорителят на Путин
Има ли оптимистична новина от Кремъл
Ще има ле среща между двамата президенти
Цялата подготвителна работа за срещата все още не е извършена, каза още той
Стана ясна основната тема на третия кръг от преки руско-украински преговори
Редки метали за 15 трилиона долара има в Украйна
Песков каза, че Кремъл е готов да организира среща
Идва ли край на войната в Украйна?
Има ли основание за паника в голямата страна
Догодина в Русия са президентските избори
Нови коментири за руския президент
Говорителят на Путин даде много очакван отговор
Къде е външният министър?