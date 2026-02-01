Настоящите европейски правителства са неспособни не само да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправен светът днес, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитирана от Фокус.



"Виждаме хора на власт в повечето европейски страни, които са слабо образовани, безотговорни и имат само няколко години хоризонт“, отбелязва Песков. Това бе коментарът му пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.



"Те са неспособни да отговорят на предизвикателствата, пред които всички сме изправени днес. Те те са неспособни дори да разберат пълната сериозност на тези предизвикателства", твърди още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com