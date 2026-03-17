В Куба - милиони без ток и за капак - земетресение

Милиони хора в Куба останаха без ток, след като националната електропреносна мрежа се срина в понеделник, съобщи енергийният оператор на страната.

Това е поредният случай от поредица широко разпространени прекъсвания на електрозахранването, които засегнаха страната, чийто хроничен недостиг на гориво се изостри от неотдавнашната блокада на САЩ върху доставките на петрол до острова.

UNE, кубинският оператор на електроенергийната мрежа, заявява, че постепенно възстановява електрозахранването в провинции и градове в цялата страна.

А земетресение с магнитуд 6 разтърси тази сутрин страната, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, предаде Ройтерс. Епицентърът на земния трус е бил регистриран на дълбочина 15 км, посочи центърът. Засега няма съобщения за пострадали или материални щети.

Куба, остров с около 10 милиона население, се бори с широко разпространени прекъсвания на електрозахранването през последните години - постоянен източник на обществено недоволство, което предизвиква протести.

Куба разчита в голяма степен на внос на гориво, а се смята, че Венецуела е изпращала около 35 000 барела петрол на ден до Куба - което представлява около половината от нуждите на острова от петрол.

Но тези доставки са спрени, откакто САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро през януари.

Оттогава САЩ засилиха натиска върху Куба, като конфискуваха редица петролни пратки, предназначени за острова. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заплаши с мита за всяка страна, която доставя петрол на Куба.

Според кубинския президент Мигел Диас-Канел, през последните три месеца в Куба не са пристигали доставки на петрол.

В понеделник Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че вярва, че ще има „честа да превземе Куба“.

„Дали ще го освободя, ще го взема – мога да направя каквото си поискам с него, ако искате да знаете истината. В момента те са много отслабена нация", каза той.

Преди това заплаши с „приятелско превземане“ на страната, дългогодишен враг на САЩ, откакто комунистическият лидер Фидел Кастро свали подкрепяното от САЩ правителство в Куба през 1959 г.

Миналата седмица президентът Диас-Канел потвърди, че правителството му е в начален етап на преговори с администрацията на Тръмп за разрешаване на различията.

Масовите прекъсвания на електрозахранването, причинени от недостиг на гориво и повреди в електропреносната мрежа, предизвикаха протести сред кубинците през последните години.

Миналата седмица сграда на Комунистическата партия в град Морон беше щурмувана от протестиращи след митинг срещу високите цени на храните и продължаващите прекъсвания на електрозахранването.

Жителка на Хавана каза пред Ройтерс, че скорошното прекъсване на електрозахранването „не я е изненадало“. „Свикваме да живеем така“, каза тя.

