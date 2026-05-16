Ужас в Модена! Поне седем ранени

Кола блъсна няколко пешеходци и се блъсна във витрина на магазин в центъра на Модена, Италия, съобщи Il Giornale . Около десет души са ранени.

Според ANSA , след като излезе на тротоара и блъсна няколко пешеходци, мъжът излязъл от колата си и нападнал минувач с нож. Полицията е задържала нарушителя и той в момента е в ареста. Il Giornale съобщава, че шофьорът е на 31 години и е родом от Тунис.

Градската администрация съобщи за най-малко седем жертви. Двама от тях са хоспитализирани със сериозни наранявания. Жена е най-сериозно ранена, със счупени крака. Местните власти подозират, че мъжът може да е възнамерявал да удари конкретен човек.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com