Изгониха Стойчев на финала, "Модена" взе рекордна купа

Радостин Стойчев беше изгонен в четвъртия гейм от финала за Купата на Италия по волейбол. Воденият от българина тим "Тренто" отстъпи на "Модена" с 3:1...