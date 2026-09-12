Обрат с Мелони след кошмара в Модена
В центъра на северния италиански град шофьор помете пешеходци с колата си
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В центъра на северния италиански град шофьор помете пешеходци с колата си
Местните власти подозират, че мъжът може да е възнамерявал да удари конкретен човек
Радостин Стойчев беше изгонен в четвъртия гейм от финала за Купата на Италия по волейбол. Воденият от българина тим "Тренто" отстъпи на "Модена" с 3:1...