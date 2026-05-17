Обрат с Мелони след кошмара в Модена

Италианският премиер Джорджа Мелони отмени планираното си посещение в Кипър, за да посети ранените в инцидента в центъра на северния италиански град Модена, където шофьор, който в миналото е имал психиатрични проблеми, помете пешеходци с колата си, предаде АФП, цитирана от БТА.

Шофьорът, италиански гражданин от марокански произход, е ранил тежко няколко души, след като се е врязал с автомобила си в пешеходци, а след това автомобилът се блъснал във витрината на магазин и е помел една жена.

31-годишният Салим ел Кудри е роден в провинция Бергамо, но е живеел в Раварино в провинция Модена. Италиански гражданин е, но е от марокански произход. Завършил е икономика. Според информациите в последно време си е търсил работа. В миналото е имал психиатрични проблеми и е бил на лечение заради тях. Нямал е проблеми със закона. На този етап няма данни да е бил радикализиран или да е бил част от терористична група, съобщават италиански медии.

Мъжът беше задържан на местопрестъплението благодарение на намесата на минувачи. Анализи са показали, че той не е действал под влияние на наркотици или алкохол. Домът му е бил претърсен. Засега мотивите за действията му остават неизвестни. Повдигнати са му обвинения за опит за масово убийство и за причиняване на тежки наранявания, но не и за тероризъм. По време на разпитите снощи нападателят е показал голяма психическа нестабилност.

