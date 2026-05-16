Известен депутат на Радев горд с най-красивата абитуриентка (СНИМКИ)

Депутатът от "Прогресивна България" - легендарният български плувец Петър Стойчев, е горд баща на най-красивата абитуриентка в България. Стефания завърши училище и Стойчев и пожела на добър час в мрежата.

"Стефи завърши училище. На добър час!", написа Стойчев на своята 18-годишна дъщеря.

Тя се роди на 7 март 2008 г. Тогава баща й не успя да присъства на голямото събитие, тъй като по същото време бе в Загреб, за да покрива норматив за летните Олимпийски игри в Пекин на 1500 метра.

Стефания впечатли социалната мрежа със стайлинга си. Младата дама бе заложила на нежна и луксозна визия в бяло - мини рокля с изчистен силует и сако с пера на маншетите.

Мини чантичката и перленото колие допълват красиво тоалета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com