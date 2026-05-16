Защо никой не иска най-известната яхта в света? Прокълната ли е

Да се озовеш на борда на „Кристина“ в годините, когато Средиземно море беше сцена на най-бляскавите истории на ХХ век, означаваше да прекрачиш в свят, в който реалността се размива с легендата. Тази яхта не просто пореше вълните - тя ги превръщаше в кулиси. На палубата ѝ се раждаха политически съюзи, разпадаха се любовни истории, а нощите се проточваха до зори под звуците на смях, музика и кристални чаши.

Тук Уинстън Чърчил е водил разговори, които никога не са стигнали до протоколите. Тук Лайза Минели е пяла така, сякаш морето е нейната публика. Тук Рудолф Нуреев е танцувал, без да го интересува дали някой гледа.

А в центъра на всичко стоеше Аристотел Онасис - човекът, който превърна един стар кораб в плаващ мит. За него „Кристина“ беше не просто собственост, а продължение на характера му: разточителна, дръзка, неповторима.

Онасис купува стария военен канадски ескортен кораб след Втората световна война и го преобразява до неузнаваемост. Инвестира в него повече от 4 милиона долара (днешни над 40 милиона), за да го превърне в плаващ дворец. Всеки детайл е изкуство: от бар плота, инкрустиран с миниатюрни мозайки, до легендарния басейн, който се превръща в танцова площадка с едно натискане на бутон.

Сватбата, която превърна яхтата в легенда

След като Онасис печели сърцето на Жаклин Кенеди - най-обсъжданата вдовица на планетата, „Кристина“ става не просто яхта, а символ на новия им съюз. На борда ѝ през 1968 г. се провежда пищното им сватбено тържество - събитие, което световната преса следи с почти религиозна отдаденост.

За Джаки Онасис това не е просто плавателен съд. Това е убежище. Място, където тя бяга от светкавиците на фотографите, от политическите сенки на миналото и от непрестанния шум на славата. „Кристина“ става нейният дом в морето - тих, елегантен, защитен.

От символ на власт до трудна продажба

Днес легендарната яхта, вече известна като "Сhristina O", е обявена за продажба. И то с почти двойно намалена цена. От първоначалните 90 милиона евро, офертата вече е 52 милиона. В сумата са включени оригиналният трансформиращ се басейн, автентичните мебели от бара и част от историческите елементи, които са преживели десетилетията.

И въпреки това купувач не се намира.

Брокерът Тим Морли признава, че интерес има, но до сделка така и не се стига. Предишният собственик - ирландският бизнесмен Айвър Фицпатрик, бил истински влюбен в яхтата. След смъртта му съпругата му Сюзан решава да намали цената, за да ускори продажбата. Но пазарът на суперяхти в момента е в бурно море.

Защо никой не купува една от най-известните яхти в света

Според анализатори от Smart Yachts в Монако причините са няколко: войната в Източна Европа, напрежението в Близкия изток, отслабващата европейска икономика и по-строгите регулации за луксозни активи.

Но има и още нещо - новите милиардери търсят други символи. Днешните технологични магнати предпочитат минималистични, ултрамодерни яхти, които приличат на космически кораби, а не на плаващи дворци от златната епоха на Холивуд. „Кристина О“ е произведение на изкуството, но и каприз на друго време. Има и такива, които твърдят, че яхтата не може да се продаде, защото потенциалните купувачи виждат в нея проклятието, което тегне над рода Кенеди и всички свързани с него.

Паметта на едно море

И все пак, когато яхтата се появи на хоризонта, тя носи със себе си не просто история, а цяла епоха. Епоха, в която богатството е било театър, славата – ритуал, а морето – сцена.

„Кристина О“ е последният жив спомен от онзи свят. И може би затова продажбата ѝ е трудна – защото не купуваш просто яхта. Купуваш легенда. Купуваш мит. Купуваш шумоленето на роклята на Джаки, смеха на Чърчил, танца на Нуреев, тишината на Онасис, когато гледа към залеза.

А легендите не се купуват лесно.

