Нещо страшно се случи на Витоша. Полицаите потресени

Нещо страшно се случи на Витоша. Край хижа "Рудничар" е открито тялото на мъж, предава bTV. По информация на медията мъжът е бил облечен в туристически дрехи, а половината му лице е било обезобразено.

На място се извършват огледи и процесуално-следствени действия, като към момента няма официална информация за самоличността на мъжа и причините за смъртта.

По случая е заведено досъдебно производство, съобщават от СДВР.

