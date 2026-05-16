Българи с хапче срещу махмурлук

Нова формула лекува махмурлука и разбива митове за това състояние след прекаляване с алкохола.

Един от участниците в създаването ѝ - Яни Горанов, разказа повече за формулата в съботното издание на "България сутрин"."Най-лесно е да кажеш: "Не пий". Живеем на Балканите, при нас това е вид традиция. Дали ще празнуваме повод, има и хора, които всеки ден консумират. Не съм учен и не съм част от екипа учени, които са създали тази формула, но съм един от хората, които искаха това нещо да се случи", обясни той.

По думите му на пазара има продукти, които замаскират ефекта от алкохола, но не работят ефективно - "няма магически хапчета".

"Не искахме да направим магическо хапче, което просто да звучи интересно, а нещо, което наистина да помогне. За нас това беше 3 години научна работа", посочи Горанов пред Bulgaria ON AIR и подчерта, че всяка една капка алкохол е вредна.

Алкохолът работи на два етапа

Първо е моментът на интоксикацията, когато тялото започва да се бори с алкохола. След това е етапът сутринта, когато трябва да се детоксикираш от всичко останало, обясни Горанов.

"Не алкохолът пречи на организма, а остатъчният продукт от него. Ацеталдехид - това трови организма най-вече. Тялото се интоксикира и дехидратира, от него излизат много ценни минерали и витамини", предупреди гостът.

Как работи новата формула

"Можем да помогнем на организма да се справи сам. Нашата формула следва етапите на разграждане на алкохола. Едната формула се пие вечер заедно с алкохола, а другата се пие сутрин - преди отровата и след отровата", поясни Горанов.

Той отбеляза, че първата формула зарежда организма с всичко нужно, за да може да се справи: "Намаляваме оксидативния стрес, успокояваме организма".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com