Трагедия в Гърция с две момичета

Министерството на образованието в Гърция увеличава психолозите в гимназиите след няколко трагични случая с ученици.

Две момичета на 17 години скочиха от шестетажна сграда в Атина тази седмица. Едното дете почина, а другото е в много тежко състояние в болницата. Двете деца споделят в писмо до родителите, че не могат да издържат на напрежението преди кандидатстудентските изпити и не искат да разочароват родителите си, съобщава petel.bg.

Случаят шокира гърците и в социалните мрежи се настоява за национална дискусия по отношение на приема във висшите учебни заведения, предаде БНР.

Министърът на образованието изпрати екип от психолози в гимназията на двете ученички. Съучениците им са в шок и имат нужда от помощ от специалисти.

Увеличават се също психолозите в гръцките гимназии и дори се предвижда задължителни курсове за родители, за да могат по поведението на децата да разпознаят симптомите на депресия, съобщи министърът на образованието.

Говорете с тийнейджърите, за да разберете проблемите им и се обръщайте към психолозите, съветват специалистите.

