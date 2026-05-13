Любимката на Бай Тошо крие тайна в България

Не е тайна, че от много години актрисата Ваня Цветкова се подвизава в САЩ, където на младини се прехранваше като крупие.

Миналата година е станала баба за първи път, но умишлено не е споменавала и дума за това в България. Според запознати тя се срамувала, че е баба и вече не е онази млада секси актриса, която познавахме през 80-те години на миналия век.

Пенсията, която получава в САЩ, явно не й стига за нищо, та се налага Павел, който е програмист и печели много добре, да й дава пари. Всъщност 40-годишният й наследник плащал на майка си като на детегледачка.

Тя често гледала бебето му и вместо да използва услугите на професионалистка, поверил тази задача на майка си, на която обаче също щедро се отблагодарявал финансово.

Ваня Цветкова опита да възроди кариерата си преди 15 години, когато взе главна роля в сериала на Би Ти Ви „Седем часа разлика“, а след това участва и във „Фамилията“. После обаче предложенията за нея секнаха и тя се прибра в Америка.

Актрисата днес е вече на 68 г. През 80-те години самият Тодор Живков я прави звезда, тя е известна като неговата любимка, а към днешна дата тя не говори с добро за него и дори е отявлен антикомунист, пише Уикенд.

