Нора Недкова призна за "Хелс китчън"

Класиралата се на трето място сред звездните готвачи в "Хелс китчън" Нора Недкова разказа за приключенията в кухнята, сцената и живота.

„Hell’s Kitchen е незабравимо изживяване, което със сигурност ще остане като спомен за целия ми живот. Ако беше книга щеше да е с името „Приключенията на Нора в Кухнята на Ада“. В реалния живот не се сблъскваме с толкова много напрежение, състезателна атмосфера и конкуренция. Това е риалити предаване, състезание и шоу, в което фокусът не е само върху готвенето, а върху силата на духа, характерите на участниците, можеш ли да издържаш на напрежение, оцеляването под стрес, да се комбинираш с други хора и да работиш с тях, да отстояваш своята позиция. За това, което ми поднесе това състезание, реакциите и емоциите ми бяха напълно искрени“, сподели Нора Недкова пред камерите на "На кафе".

„Аз съм мастър кулинар – шеф Нора. Няма по-добра от мен в кухнята. Смятам, че в Hell’s Kitchen отидох с моите умения. В рода ми имам една прабаба, която е била главна готвачка на селото. Майка ми също може да готви и аз от дете съм на "ти" с готвенето. Не готвя често, заради забързаното ми ежедневие, но за празниците аз съм човекът, който приготвя всичко“, разказва инфлуенсърката.

Тя признава, че като малка е имала мечта да се занимава с ресторантьорство и все още не е забравила тази идея. Су-шефовете непрекъснато са и предлагали да отвори свой ресторант след участието си в кулинарното предаване.

„Да си Нора в Кухнята на Ада не беше лесно, защото трябваше да владея шоуто, кухнята, състезателите, себе си и котлоните. Задачата бе изключително трудна, но се представих много добре. Дадох повече от себе си и се гордея с представянето си“, категорична е интересната участничка.

Според плеймейтката няма човек, който да не бъде изкаран извън релси. Тя разкрива, че аудиторията на NOVA гледа отделни фрагменти от 2 часа, а се снима от 9 сутринта до 9 вечерта. Понякога е имало и 16-часови работни дни. Мнението й е, че няма място за умора, а е къртовски труд. Нора е работила на всички възможни станции и е сготвила всичко, което й е било зададено.

„Поведението ми бе провокирано от поведението на хората. В живота има поговорка: „Каквото почукало, такова се обадило.“ Който се държеше пренебрежително и арогантно на моменти, аз говорех и защитих себе си. Създадох нови приятелства с Чикагото, Диана Димитрова, Нинчето, но с всички съотборници имаме голямо уважение. Не тая лоши чувства, но всеки един от нас много искаше да победи и всеки даваше това, на което беше способен. Аз бях единственият участник, на който всеки ден му се случваше ново приключение и ново събитие. Останах на трето място, но с титлата Кралица на Кухнята на Ада. Харесвам се, но никой не е идеален в живота и няма съвършени хора. Аз не мога да се прикривам. Получавам много подкрепа от зрителите. Време е след всички кулинарни и емоционални преживявания да си поема малко дъх и се отправям към филмовия фестивал в Кан. Редовно го посещавам и там ще се видя с Нина, която ме очаква. Обичам да си правя това преживяване и да се зареждам емоционално. Отивам да пръскам сексапил, блясък и да покажа, че българките са едни от най-красивите жени в Европа и света“, каза инфлуенсърката.

За Нора визията и външния вид са от голямо значение. Тя смята, че всяка една жена, която обича и уважава себе си, трябва да се грижи за външния си вид. Когато изисква и очаква любов, трябва да я насочи първо към себе си. Затова тя практикува здравословен егоизъм. Признава, че в личния живот е различна от сценичния образ – спокойна и обрана е. Семейството и дома са мястото, където тя се зарежда с положителна енергия.

