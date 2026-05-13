Необичаен музей за младите в Лондон

Нов музей, създаден съвместно с и за хора под 30-годишна възраст, посреща посетители в Лондон, предаде АФП, цитирана от БТА.

Целта е да привлече публика, която посещава подобни културни обекти по-рядко от по-възрастните си съграждани, като поставя на преден план теми, свързани с климата, половете и колониализма.

Оригами от бетон в цвят на мед се извисява на мястото на бившия Олимпийски парк от Игрите през 2012 г., в източната част на британската столица, далеч от музеите в центъра на Лондон.

Новооткритият V&A East е най-новият филиал на музея "Виктория и Албърт", който има 174-годишна история, отбелязва АФП. Той се намира само на няколко метра от Storehouse - филиал, който показва само част от фонда на основния музей и беше открит преди почти година.

Докато последният се стреми да има изчерпателна, пълна с предмети от всякакъв вид колекция, то V&A East разполага общо с 500 предмета. Те са поставени в просторно пространство с прозорци и свободен вход (с изключение на временните изложби), отбелязва АФП.

По този начин в двете постоянни галерии съжителстват берберско колие от Алжир, чифт обувки с платформи на пънк дизайнерката Вивиан Уестууд, рокля на Анна Мария Гартуейт, британска дизайнерка на текстил от 18-и век (и една от първите жени дизайнери), ... и съвременни творби на художници от източната част на Лондон, но не само, допълва АФП.

"Избрахме предмети, които разказват истории, свързани с проблемите на младите хора" и с начина, по който те възприемат света, обясни пред АФП Брендън Кормиър от новия музей.

Работата по V&A East е в ход от 2012 г. Идеята е да се създаде музей, предназначен за млади възрастни, за да ги насърчи да посещават по-често такива места.

