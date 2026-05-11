Без екрани! Европейците заменят алгоритмите с пътувания, вкусна храна и живо общуване

Това лято европейците искат да си дадат почивка от дигиталното претоварване и да заложат на преживявания „на живо“, в които водеща е човешката връзка.

Проучването на Mastercard показва, че пътуванията, кулинарните преживявания и времето навън са сред основните приоритети за свободното време, като 53% от българите предпочитат препоръки от хора вместо алгоритми.

51% от българите са готови да ограничат разходите за технологии и стрийминг, за да отделят повече за преживявания, а четири от петима (81%) смятат, че преживяванията създават най-добрите спомени.

В партньорство с Trend Hunter, Mastercard откроява най-новите тенденции сред потребителите – носталгия, търсене на общност и автентичност.

Сауна рейв партита и „death cafes“ (ядене на торти с философски разговор) са знак, че младите хора търсят начини да прекарват все повече време заедно без екрани, за да се справят с напрежението на съвременния живот.

Това лято европейците планират да „излязат офлайн“ и да живеят повече – да се откъснат от алгоритмите и постоянните нотификации и да потърсят преживявания на живо. В свят на устройства и изкуствен интелект, които са „винаги включени“, анализите на Mastercard показват и обратното - нарастващо желание за свободно време, посветено на близост, прости човешки дейности и усещане за общност.

Докладът Experience Economy Report на Mastercard обхваща плановете на над 27 000 души в Европа в навечерието на ваканционния сезон и проследява какво стои зад този „човешки“ завой в икономиката на преживяванията.

Резултатите сочат, че много хора искат съзнателно да намалят зависимостта си от технологиите: 66% търсят препоръки от хора вместо от алгоритми, а 60% поставят офлайн преживяванията на преден план, за да балансират с времето, прекарано пред екрана. Докато случващото се в интернет непрекъснато се бори за вниманието ни, 74% от българите планират да посещават събития за дигитален детокс, а 62% търсят социализиращи занимания за разтоварване на напрежението. Немислими в миналото групови занимания запълват тази ниша - от инициативи за споделено поправяне на вещи до споделни антистрес активности.

Данните за разходите на потребителите показват същото. На фона на финансовите предизвикателства, 51% от българите са готови да харчат по-малко за технологии, джаджи или стрийминг, за да си позволят повече преживявания в свободното време, а 61% казват, че ценят преживяванията повече от всякога. Mastercard Economics Institute споделя, че делът на разходите за преживявания (без пътуванията) се е повишил до 20,4% миналата година спрямо 19,9% през 2024 г.

„В цяла Европа виждаме как потребителите пренареждат приоритетите си – в това как харчат и как използват свободното си време. Става дума за нещо повече от временна промяна в навиците. Колкото по-силен става дигиталният натиск, толкова по-осезаемо е желанието за преживявания с качество, а не количество. Независимо дали става дума за събития на живо, културни събития или активности, където ни е завел приятел, хората избират моменти, които ги събират и създават спомени.“ коментира Наталия Лехманова, главен икономист за Европа в Mastercard Economics Institute.

Анализът на Mastercard показва, че пътуванията и туризмът (79%) са най-желаните преживявания за европейците това лято, следвани от кулинарни събития (70%) и спорт на открито (69%).

Топ 10 преживявания, в които българите искат да инвестират повече това лято, са:

1. Пътувания и туризъм - 89%

2. Преживявания, свързани с храна -78%

3. Концерти и музика на живо - 78%

4. Филмови преживявания - 77%

5. Преживявания на открито - 74%

6. Уелнес и здравни преживявания - 74%

7. Игри и атракции на открито - 72%

8. Театър и сценични представления - 72%

9. Исторически и наследствени преживявания - 71%

10. Арт изложби и културни събития - 69%

По-подробният анализ показва и любопитни разлики между държавите. Кипърците най-често избират преживявания, които ги доближават максимално до активност и действие (59%). Португалците са най-социални – 76% предпочитат споделени активности пред самостоятелни. Румънците най-често се нареждат първи за тренди преживявания (46%), а ирландците най-много ценят препоръките от приятели, семейство или колеги (70%). Четири от петима българи (81%) смятат, че преживяванията създават най-добрите житейски спомени – най-високият дял в Европа.

Mastercard и Trend Hunter открояват шест тенденции, които ще виждаме занапред:

• Аналогови бягства – хората нарочно избират преживявания офлайн - например грамофон-барове или събития за аналогова фотография.

• Общности – свързваме се чрез общи интереси и намираме „своите хора“ на места, където преди не сме се чувствали на място – от женски футболни групи до плувни клубове.

• Колективно преодоляване на проблемите – хората се събират, за да преминават през трудностите заедно: от срещи между бащи, които обменят идеи как да сплитат косата на дъщерите си, до групови уъркшопи за „крещене“ и освобождаване на напрежението.

• Осъзната връзка – „да се видим за малко“ все по-често се заменя с фокусирано време за групови дейности. Близостта се изгражда чрез споделени преживявания – например нощни пътувания с влак със спални вагони с приятели, или тематични вечери с философски разговори.

• Безоблачни дни – носталгията набира скорост: хората търсят усещането за „доброто старо време“, дори и да не са го преживели лично – от концерти на бивши тийн идоли до вълната „2016 millennial optimism“.

• Инди навсякъде – на фона на все по-унифицираната масова култура, независимият стил се приема като знак за автентичност: дрехи втора употреба, DIY концерти и пътешествия из по-непознати дестинации.

Кортни Шарф, футурист в Trend Hunter, коментира: „Това не е бунт срещу технологията. Хората приемат автоматизацията заради удобството в работата и ежедневието, но компенсират, като избират свободното си време да е по-човешко. Колкото повече животът ни преминава онлайн, толкова по-ценни стават личните преживявания. AI може да даде бързи решения, но не може да пресъздаде енергията на хора, събрани в една зала, или непредсказуемостта на момента. Затова през 2026 г. виждаме как хората избират музика на живо вместо стрийминг, общност вместо безкрайно скролване и истински разговори вместо „бързи срещи“.“

Наред със сауна рейв партита и ролеви игри с истински двубои, докладът показва, че носталгията става все по-важна: 38% от българите очакват да участват в повече носталгични преживявания тази година, а 74% търсят активности, които възстановяват културни моменти от миналото – тенденция, подсилена и от голямото турне за събиране на Oasis във Великобритания и Ирландия миналата година.

Възможност за малкия бизнес

Търсенето на по-интимни и персонални активности създава добра възможност за малките и средните предприятия. 61% от българите свързват МСП с по-качествени преживявания, а 63% са готови да платят повече за активности, които ще са от полза за местния район или за местни бизнеси.

61% казват, че съзнателно ще търсят да резервират активности през МСП, а 68% биха използвали местни бизнеси по-често, ако предлагаха преживявания, подходящи за подарък.

Priceless.com – през цялото лято

Платформата за преживявания на Mastercard – Priceless.com – предлага незабравими преживявания ексклузивно за картодържатели в цяла Европа, включително България. Те варират от рисуване на традиционния кон Dala в Нуснес, Швеция, до обиколка с разказвач на истории в Атина, Гърция. Сред останалите предложения са обиколка с e-bike около Papuk UNESCO Global Geopark в Хърватия и тренировка по гребане на Златния рог в Истанбул, Турция.

Mastercard е дългогодишен партньор на десетки от най-реномираните европейски институции и събития в областта на развлеченията и спорта, включително BRIT Awards, McLaren Mastercard Formula 1 Team, UEFA Champions League, Roland Garros, Festival de Cannes, Berlinale Film Festival, The Open Championship и стотици концерти на Live Nation в множество европейски пазари.

В България поредицата Мastercard Ден кулинарни преживявания в София предлага поп-ъп вечери с кауза на споделена маса всеки месец, следвайки интересите на потребителите, както и партньорство с целия музикален календар от събития на Fest Team и ticketstation.bg

