Обрат с дизела у нас, но какво става с бинзина

Горивата в България продължават да движат в различни посоки - докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отбеляза символичен спад, а алтернативните горива стоят неподвижни за втора поредна седмица. Това показват последните данни на платформата Fuelo.

Най-масовото гориво А95 е поскъпнало с 2 евроцента за литър на седмична база - ръст от 1,33%. На 7 май то достигна 1,52 евро за литър и оттогава е в застой. Погледнато в по-дълъг хоризонт, за един месец А95 е поскъпнал с 2%, което се усеща осезаемо на бензиностанциите, предава "Фокус".

Премиум вариантът А98 следва същата траектория. За седмицата цената му е нараснала с 2 евроцента - от 1,72 на 1,74 евро за литър. На месечна база ръстът надхвърля 2,35%, което го прави най-бързо поскъпващото течно гориво в сравнение с останалите видове.

Единствената добра новина за шофьорите идва от дизела - цената му е паднала с 1 евроцент за литър и в момента се търгува по 1,78 евро. Корекцията е минимална и не компенсира месечния ръст от 1,44%, но поне прекъсва трайната тенденция нагоре.

Пропан-бутанът и метанът не помръдват от нивата си отпреди седмица - съответно 0,82 евро за литър и 1,21 евро за килограм. За разлика от седмичната стагнация обаче, месечните им ръстове не са за пренебрегване: пропан-бутанът е поскъпнал с 2,5%, а метанът - с над 3,4%, което го прави горивото с най-висок месечен ръст в целия сектор.

