Страхотия в болницата в Карлово! Зов за помощ за децата

Сериозно социално напрежение в община Карлово, след като стана ясно, че две от отделенията на общинската болница са заплашени от закриване заради липса на персонал. Това се случва година, след като спряха ражданията в болничното заведение, тъй като педиатрите отказват да консултират недоносени бебета заради прекалено голямата си натовареност.

Д-р Нася Димитрова е единствен дежурен лекар за 11 деца в детското отделение на карловската болница.

„В момента имам повикване от спешна помощ за консултация отвън, имам дете, което при продължаваща коремна болка, при ехограф излиза, че има запушен ляв уретер, и трябва да бъде приведено в Пловдив. Имам 3-месечно на врата, което току-що пристига за приемане“, каза в ефира на bTV д-р Нася Димитрова.

След седмица в отделението ще останат само трима лекари. Подобна е ситуацията и в инфекциозното отделение.

„Това, което като регламентиран стандарт се изисква за педиатрия, е минимум 6 души – поне 4 със специалност и двама без специалност. Което абсолютно не отговаряме на тези критерии“, обясни д-р Нася Димитрова, началник на детско отделение, МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – Карлово.

„Работя тук от около 40 години. От 4 години съм пенсионер. И в момента се притеснявам за бъдещето на отделението. Не бих искала, ако с мен има здравословен проблем, това да прекъсне дейността на отделението и жителите на общината да бъдат лишени от болнична помощ“, обясни д-р Анета Милушева, инфекциозно отделение, МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – Карлово.

„Натоварването е изключително голямо. За тази година и половина е невъзможно нито да се вземе болничен адекватно, нито отпуска, нито какъвто и да е проблем вкъщи. Всички имаме деца и семейства“, казва д-р Димитрова.

Лекарите не издържат и отказват да поемат извънредни дежурства. А това означава затваряне на отделението. За много от хората в региона това е много лоша новина.

„Лошо. Не всеки има възможност да стигне до Пловдив. Даже няколко пъти сме лежали в детското отделение... нали, доволна съм от детското отделение“, казва Александра Матева.

„Болницата, ако решат да я затворят, нашите деца умират. Няма как да отидем в Пловдив. Бедни сме, няма откъде да взимаме“, смята Искра Янкова.

„Децата се нуждаят от медицинска помощ, няма как. Докато стигнем до Пловдив, не дай си Боже, може да се случва нещо. Имаме нужда от лекари. Помагат на децата. Имаме нужда, с астматици, пристъпи правят“, обясни Стефка Балтова.

Никой не иска да работи в общинската болница.

„Нашата болница мога да кажа, че е с едни от най-високите заплати в сферата на общинските болници“, казва д-р Даниел Пранджев, управител на МБАЛ „Д-р Киро Попов“- Карлово.

„Моята като началник на детско отделение - 1585 евро“, обясни д-р Нася Димитрова.

„Преди една седмица разговарях с шест кандидати, които ми бяха предоставени от отделението по детски болести. Трябва да ви кажа, че интересът беше нула“, заяви д-р Даниел Пранджев.

„Ние сме обявили, че лекар, който желае да сключи договор с нашата болница и да работи в детско отделение – ние ще предоставим апартамент, включително и транспортни разходи, ако не желае да живее постоянно в Карлово“, каза Доньо Тодоров, председател на общински съвет-Карлово.

„При положение, че имаше публична обява за търсене на нови кадри, в която се описваха поемане на транспортни разходи, индивидуален подход при определяне на трудовите възнаграждения – нищо от това не беше приложено към моята колежка, вече бивша“, каза пък д-р Анета Милушева.

Заплатите за лекарите идват от здравните пътеки, а те не носят големи приходи.

„Държавната власт, говоря Министерство на здравеопазването, пък и българският парламент, защото той взема законодателните решения – в продължение на 10 години мълчи и не взема сериозните управленски решение, за да помогне да съществуват общинските болници“, заяви Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово.

Болницата обслужва 65 000 души от общините Карлово и Сопот. За много от тях лечението в Пловдив е трудно достъпно.

