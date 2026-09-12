Страхотия в болницата в Карлово! Зов за помощ за децата
Две отделения заплашени от закриване
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Две отделения заплашени от закриване
Само 15 хиляди дози за цялата страна, фармацевтите предупреждават за реекспорт и слабо планиране
Кабинетите блестят след ремонт, но вече три години няма кой да лекува хората
Първородният син на крал Чарлз III говори за емоциите си по време на обиколка из замъка Уиндзор
През тази година предстоят проверки по множество сигнали към „Напоителни системи“
Получава се информация за около 2-3 липсващи продукта на седмица
На този фон цените на бензина в Русия покоряват исторически рекорди
Фармацевти си обясняват липсата заради това, че сме на пика на заболяемостта на грипа и търсенето е огромно
Неочаквана промяна в ефир
Случващото се докато сме заспали
Каква е причината
Фирмите търсят служители в цяла Европа, понякога и в целия свят
Какво говорят числата
Спекулациите предстои да се докажат в съда, тъй като той хвърля директни обвинения
Лекари алармират
Липсата на електролитен баланс е опасна за мозъка
Приоритет ще бъдат доставките на медикаменти за деца
Инхалаторни продукти и антибиотици от поне три вида липсват на пазара в момента
Повече от 300 лекарства липсват в аптечната мрежа, част от тях са антибиотиците
Списъкът с изнесените лекарства от началото на годината е над 380