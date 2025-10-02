Уилям призна за Елизабет II. Какво му липсва

Три години след смъртта на кралица Елизабет II, принц Уилям признава, че все още силно чувства нейната липса, както и на своя дядо - Филип, починал през април 2021 г.

"Да, липсват ми, липсват ми баба ми и дядо ми", споделя 43-годишният принц в разговор с актьора Юджийн Леви в предварителен откъс от епизод на сериала на Apple TV+ The Reluctant Traveler. "През последните години се случиха доста промени."

Първородният син на крал Чарлз III говори за емоциите си по време на обиколка из замъка Уиндзор, където живее със съпругата си Кейт Мидълтън и трите им деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Въпреки че това е неговият дом, за него Уиндзор остава най-тясно свързан с покойната му баба.

"Когато се намирам тук, постоянно мисля за тяхната липса, особено за баба ми", разказва Уилям. "За мен Уиндзор е тя. Тя го обожаваше - прекарваше по-голямата част от времето си тук. Да ви развеждам е като да се опитвам да покажа мястото по начина, по който тя би искала."

Принцът сподели още, че кралицата е обичала това място и заради конете си, които са били голяма част от живота ѝ.

По време на разговора с Леви двамата обсъдиха и трудностите, които семейството на Уилям преживя през 2024 г., когато както крал Чарлз, така и Кейт получиха диагноза рак. "Това беше най-трудната година в живота ми", признава принцът на Уелс, но добавя и с надежда: "Животът е изпълнен с изпитания и именно начинът, по който ги преодоляваме, ни изгражда като хора."

