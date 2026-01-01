Любопитно

Две чанти стават хит през 2026 г. Жените полудяха по тях СНИМКИ

Нова модна тенденция

Две чанти стават хит през 2026 г. Жените полудяха по тях СНИМКИ
01 яну 26 | 19:37
325
Мира Иванова

Посрещнахме 2026 година. И сега е време да обърнем внимание на това какви ще са актуалните тенденции през нея. Дамската чанта е необходим и задължителен аксесоар за всяка дама. И за удобство, и за по-елегантна визия. Ето и какви ще са тенденциите при чантите за новата година, според американския "Cosmopolitan".

Чанти с ресни

Чантите с ресни се завърнаха преди няколко години, а през 2026 година ще са буквално навсякъде и много модерни. Бохо стилът ще е на почит, а те са част от него. Може да заложите на всякакви варианти - цялата чанта да е покрита с дълги ресни или да има само цип с ресни или няколко малки реснички. Велурените чанти с ресни са вечна класика, но сега хит стават и кожени чанти с ресни. Тези чанти стоят много интересно и веднага се забелязват.

Чанти клъч

Минимализмът се завръща при чантите през тази година! Актуални през 2026 г. ще бъдат т.нар. клъчове - малки елегантни чанти, които са без дръжка. Преди се носеха основно за официални събития - балове, сватби, тържества, коктейли. Но сега навлизат в ежедневието. Тези чанти ви правят стилни, допълват перфектно тоалета и са като бижу в ръцете ви.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Мода
Още от Любопитно
Коментирай