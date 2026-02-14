Слави поиска незабавна оставка на Терзиев. Кирил Петков също е ходил в "Петрохан"

НПО-то от Петрохан не е подавало отчети за паричните дарения. Имало е политически чадър. Васил Терзиев да си подаде оставката. Това заяви студиото на 7/8 Тошко Йорданов.

В извънредно издание на "Редколегията" лидерът на партията Слави Трифонов и неговият екип износаха своята версия по казуса "Петрохан".

Той припомни, че Борислав Сандов първоначално е отрекъл да е посещавал хижата, а след това потвърдил, че три пъти се е качвал на Петрохан, за да пие чай.

Самият Кирил Петков като премиер е посещавал също хижата. Това заяви Тошко Йорданов, допълва "Дарик".

Това, което направи кметът на София Васил Терзиев като сравни дарението си за НПО-то от Петрохан с това за "Пирогов", е гнусно. Това коментира Тошко Йорданов.

Той припомни, че цялото правителство на Великобритания виси на косъм и се клати, защото външният министър е замесен в досиетата "Епстийн".

Тошко Йорданов припомни, че по времето на кабинета на Продължаваме промяната е покровителствена педофилска мрежа. Сигналите са потулвани, когато в МВР министър беше Бойко Рашков, припомни депутатът от ИТН, допълва още "Дарик".

Станислав Балабанов посочи, че в деловодството на парламента има 120 страници документи по казуса. Депутатът от ИТН посочи, че е започнал да ги чете, но не е могъл да продължи заради изнесените в тях данни.

Балабанов на няколко пъти припомни, че НПО-то получило около €80 000 като дарения, които нито са декларирани, нито са отчетени.

