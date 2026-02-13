МВР призна за обучение с хората на Калушев

Областната дирекция на МВР-Монтана е провела обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията на 3 май 2023 г. като за целта е направен контакт с представители на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) за предоставяне на еърсофт оборудване. Същото е предоставено от лицата Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков, пише в съобщение от Министерството на вътрешните работи (МВР). Допълнено е, че във връзка с твърдения на политически лица за провеждани „съвместни“ учения с НАКЗТ на територията на ОДМВР-Монтана, на директора на областната дирекция е разпоредена проверка.

Според текста на писмо до областния управител за провеждането му, подписано на 28 април 2023 г., е установено, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ (СТД) на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“ .

Съгласно месечния план на занятията по тактическа подготовка със Сектор СТД при ОДМВР-Монтана през месец май 2023 г., темата на занятието е както следва: „Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/етажна площадка“. Планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Обучението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставената сграда на т.нар. хирургичен блок в град Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на еърсофт оборудване. Същото е предоставено от лицата Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков. Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана.

Продължава и проверката на дирекция „Инспекторат“ на всички данни и сигнали, постъпили в МВР, по случая „Петрохан“ и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР. Данните от нея ще бъдат своевременно огласени.

